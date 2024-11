Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Armando Paiva / O Dia

Publicado 13/11/2024 23:08

Rio - Após o e mpate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro , nesta quarta-feira (13), o técnico Filipe Luís, do Flamengo, fez um pronunciamento sobre a polêmica recente envolvendo Gabigol. O ex-companheiro de campo do atacante no Rubro-Negro valorizou a história do camisa 99 no clube desde 2019 e deixou quaisquer desdobramentos sob responsabilidade de Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

"Me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Sou extremamente grato à essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube por mim. E o que eu posso dizer é que sobre o afastamento do Gabriel, foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado a esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. É um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar no momento que achar melhor", disse Filipe Luís.

"Gostaria muito que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja pelo bem", completou. O tema não foi aberto para novos questionamentos.

A declaração de Filipe Luís acontece após Gabigol ter sido afastado pela diretoria e não ter ficado à disposição para o Atlético-MG. A justificativa foi para "manter a harmonia do elenco rubro-negro", como disse o Flamengo, em nota. O motivo inicial da polêmica teria sido uma irritação do jogador ao ser substituído na final da Copa do Brasil , ainda no intervalo.

Empate frustrante

Sobre o resultado de 0 a 0, Filipe Luís não escondeu a frustração após mais uma boa exibição de seu time. A igualdade no mercador deixou o Rubro-Negro na quarta colocação, com 59 pontos, nove atrás do líder Botafogo, freando uma tentativa de arrancada na luta pelo título do Brasileirão.

"Foi um jogaço do meu time. Saí extremamente satisfeito porque eu criei um modelo de jogo em que o torcedor se sinta representado. De atacar a todo momento, vertical, que tenha chances de gol. E eu vi esse modelo sendo representado por esses jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, nunca tinham jogados juntos. Foram muitas chances para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou, mas o futebol é assim", disse Filipe Luís.

O Flamengo teve uma grande chance ainda no primeiro tempo, mas David Luiz acabou desperdiçando cobrança de pênalti. Filipe Luís saiu em defesa do zagueiro e afirmou que o vê tendo índices altos de acerto nos treinamentos.

"Participo de todas as escolhas do meu time. Até os arremessos de lateral. O David Luiz e o Alcaraz eram os dois batedores de hoje. O David treina pênalti todos os dias. Tem uma média de acertos incrível. Acredito que o Everson conhecia ele, algo assim. Mas isso é absolutamente normal. O Charly (Alcaraz) poderia ter errado o pênalti. Todos estão sujeitos a isso. Eu tenho confiança nos batedores que eu escolho. Vejo ele treinar e sei da capacidade que ele tem. Ele bateu pênalti em final de Champions League"