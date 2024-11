Deyverson, agora no Atlético-MG, tem histórico de provocar o Flamengo - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 14/11/2024 09:52

carrasco da final da Libertadores de 2021, pelo Palmeiras, e desde então faz algumas provocações, como nas declarações após o jogo no Maracanã de quarta-feira (13). Deyverson, mais uma vez, foi o principal alvo de xingamentos por parte da torcida do Flamengo , no empate com o Atlético-MG , em 0 a 0. O atacante foi, e desde então faz algumas provocações, como nas declarações após o jogo no Maracanã de quarta-feira (13).



"Esse ódio deles comigo eu não sei o porquê. Estou ali para fazer gol, fiz em Montevidéu, fiz o gol do título e ficou uma marca. Não sei por que os xingamentos", afirmou Deyverson, que é declaradamente torcedor do Vasco

"Eles falam que sou ruim, mas sou muito grato a eles por me darem uma taça da Libertadores. Como pode um jogador ruim, como eles dizem, fazer gol e ser campeão em cima do Flamengo?".



Apesar de não entender ou concordar com os ataques sofridos, Deyverson diz não se incomodar. Inclusive, defendeu-se sobre as provocações que faz com o Flamengo.



"Eu não tenho raiva de ninguém, sou muito tranquilo. Tem que ter isso no futebol, ter essa irreverência, brincadeira. Eles foram campeões da Copa do Brasil, me zoaram, mandaram várias coisas no Instagram. Não revidei, não respondi. Só postei o vídeo da Libertadores. Não é falta de respeito, não é agressão, não é ameaça. A zoação e a brincadeira fazem parte. É uma brincadeira saudável", completou.



Agora no Atlético-MG, Deyverson não pôde participar da final da Copa do Brasil, conquistada pelo Rubro-Negro. Ele já havia atuado no torneio pelo Cuiabá antes de se transferir para o Galo e, por isso, não pôde ser inscrito.