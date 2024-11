Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro - Armando Paiva

Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembroArmando Paiva

Publicado 12/11/2024 18:14 | Atualizado 12/11/2024 18:19

decisão tomada pelo Flamengo nesta terça-feira (12) de tirá-lo da partida contra o Atlético-MG, na quarta (13), pelo Campeonato Brasileiro. Poucos minutos após o comunicado do clube, o atacante afirmou que está à disposição para cumprir seu contrato e prometeu assistir ao jogo na arquibancada do Maracanã, no setor Norte, o mais popular do estádio. Rio - Gabigol comentou a, na quarta (13), pelo Campeonato Brasileiro. Poucos minutos após o comunicado do clube, o atacante afirmou que está à disposição para cumprir seu contrato e

Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar… — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 12, 2024 "Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!", escreveu o jogador.

o futuro do atacante será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com representantes do atleta. A decisão do Rubro-Negro de afastar o atacante acontece dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

Segundo o Flamengo,. A decisão do Rubro-Negro de afastar o atacante acontece dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV,e fez

"Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma", disse o ídolo rubro-negro.



"Não fico no Flamengo. Houve negociações onde a diretoria apertou minha mão, do meu pai e da minha família, e depois não houve mais nada. Depois aconteceram coisas que não gostei. Sempre soube por podcast, nunca pessoalmente. Durante esses anos, conversei muito com Marcos Braz sobre renovar por dois ou três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo", completou.