O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julhoReprodução / Fifa

Publicado 12/11/2024 07:00 | Atualizado 12/11/2024 07:47

Rio - Classificado para o Mundial de Clube de 2025, o Flamengo tem boas chances de ser cabeça de chave da competição. De acordo com informações do portal "UOL", a Conmebol deverá conseguir a autorização da Fifa para que quatro equipes da América do Sul tenham a condição no torneio que será disputado em junho do ano que vem nos Estados Unidos.

Além do Flamengo, o Palmeiras e o River Plate deverão ser cabeças de chave. A quarta vaga irá depender do campeão da Libertadores desde ano. Caso, o Atlético-MG fique com a taça, ele será o cabeça de chave. Caso dê Botafogo, o Fluminense irá ocupar a função. A decisão é por conta do ranking da Conmebol. Classificado, o Boca Juniors não será cabeça de chave.

Em relação aos europeus, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique e PSG seriam os cabeças de chave dos outros grupos. E os outros quatro europeus do ranking, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Red Bull Saulzburg, seriam sorteados para os grupos dos brasileiros.

O sorteio da fase de grupos da competição será realizado no 5 de dezembro, uma quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Miami, Estados Unidos. O Mundial de Clubes de 2025 vem gerando polêmica entre os clubes europeus por conta do calendário. O torneio irá aumentar o número de partidas da temporada do Velho Continente.