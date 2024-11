Gabigol estufou as redes do Maracanã duas vezes na final da Copa do Brasil - Armando Paiva / O Dia

Publicado 12/11/2024 14:29

Gabigol estar apalavrado para ser jogador do Cruzeiro, o Santos ainda sonha com o retorno do atacante em 2025. O time paulista, que confirmou seu retorno à Série A, discute um projeto com representantes do atleta para um retorno à Vila Belmiro. Rio - Apesar de, o Santos ainda sonha com o retorno do atacante em 2025. O time paulista,

o dobro de seu salário atual no Flamengo, em um contrato de quatro anos, se tornando o jogador mais bem pago do Brasil. Porém, o Santos afirma que o valor da proposta mineira é um pouco menor, na casa dos R$ 2,5 milhões. Segundo informações divulgadas nos últimos dias, o acordo de Gabigol com o Cruzeiro prevê que ele receba, em um contrato de quatro anos, se tornando o jogador mais bem pago do Brasil. Porém,

Neste cenário, a oferta do Peixe não estaria tão distante. O clube paulista propõe pagar R$ 500 mil a menos para Gabigol, mas pode esticar a corda para melar o acordo com o Cruzeiro.

Gabigol confirmou que deixará o Flamengo no fim do ano, mas não revelou seu destino. O camisa 99 tem contrato até 31 de dezembro e depois ficará livre para assinar com outro time. No último domingo (10),, mas não revelou seu destino. O camisa 99 tem

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou o interesse do clube paulista no retorno de Gabigol.

"Veja o Gabriel: conversamos, conversamos com a família. Temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros. Fizemos a proposta a ele e ao pai. Conheço o pai. Conheço o Gabriel. Eu sei do caráter e posicionamento deles. Não me retornaram dizendo se vão para esse ou aquele clube. Estamos aguardando essa definição. Jogadores desse quilate vem por desafios e projeto. Não podemos ficar parados, mas se comprometer só com o acesso garantido", disse ao "Seleção SporTV".

Gabigol foi formado no Santos e estreou nos profissionais em 2013. Três anos depois, foi vendido à Inter de Milão, mas não engrenou na Europa. Ainda vestiu a camisa do Benfica antes de voltar ao Brasil para jogar no Flamengo, em 2019.