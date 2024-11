Gabigol vai deixar o Flamengo no fim do ano - Marcelo Cortes / CRF

Gabigol vai deixar o Flamengo no fim do anoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 11/11/2024 13:37

contratação de Gabigol pelo Cruzeiro envolverá um forte investimento financeiro por parte do time mineiro. De acordo com o site "ge", o atacante terá seu salário dobrado ao deixar o Flamengo para assinar com a Raposa. Rio - Aenvolverá um forte investimento financeiro por parte do time mineiro. De acordo com o site "ge",

que se encerrará em 31 de dezembro e não será renovado, Gabigol tem o salário mensal fixado em torno de R$ 1,45 milhão. Em 2025, quando começar sua trajetória no Cruzeiro, o ídolo rubro-negro passará a ter vencimentos na casa dos R$ 3 milhões. Em seu contrato com o Flamengo,, Gabigol tem o. Em 2025, quando começar sua trajetória no Cruzeiro, o ídolo rubro-negro

Neste valor, além do salário em carteira, estão inclusos direitos de imagem e luvas, que correspondem à aquisição dos direitos econômicos. Como Gabigol estará sem vínculo com outro clube para assinar com o Cruzeiro, já que o contrato com o Flamengo chegará ao fim, o valor será repassado ao jogador.

Com os novos números, Gabigol pode se tornar o jogador mais bem pago do Brasil, superando Memphis Depay. O contrato do holandês com o Corinthians prevê o pagamento de R$ 2,5 milhões por mês, que podem aumentar com o atingimento de metas.



Gabigol debateu bastante com a diretoria do Flamengo nos últimos meses, mas não chegou a um acordo para renovar. Em seis anos com a camisa rubro-negra, disputou 305 e marcou 160 gols — sendo 16 deles em finais. Duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024), além de outros títulos conquistados, foram mais do que suficientes para que ele se tornasse um dos maiores ídolos da história do time carioca.