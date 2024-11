Leandro Castán e Filipe Luís jogaram contra, quando atuam por Vasco e Flamengo, respectivamente - Reprodução / Instagram @leandrocastan

Leandro Castán e Filipe Luís jogaram contra, quando atuam por Vasco e Flamengo, respectivamenteReprodução / Instagram @leandrocastan

Publicado 11/11/2024 17:42

Rio - Ex- Vasco , Leandro Castan celebrou o primeiro título de Filipe Luís como técnico do Flamengo . Ele, que se aposentou em 2022, não poupou elogios ao comandante rubro-negro através de uma publicação em suas redes sociais.

"Como é bom ver um treinador jovem e brasileiro já com tanto potencial. Filipe Luís, você motiva e nos dá muita esperança. Parabéns", disse Castan.

Mesmo com apenas nove jogos no comando do Fla, Filipe Luís conseguiu melhorar o desempenho e o clima no clube carioca. O Rubro-Negro superou o Atlético-MG em ambos os jogos da decisão da Copa do Brasil.