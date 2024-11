Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil - Douglas Magno / AFP

Flamengo é pentacampeão da Copa do BrasilDouglas Magno / AFP

Publicado 11/11/2024 14:25

O duelo será contra o campeão do Brasileirão, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Ou seja, é grande a possibilidade de um clássico com o Botafogo valendo taça no início da próxima temporada.



Quinta participação do Flamengo

O Flamengo é o maior vencedor do atual formato da Supercopa do Rei, que foi renomeada em 2024 em homenagem a Pelé (antes era Supercopa do Brasil). Conquistou a taça em 2020 e 2021, e perdeu a final em 2022 e 2023.



Além dessas quatro participações em cinco edições desde o retorno do torneio, o Rubro-Negro disputou também em 1991, quando perdeu para o Corinthians.

As finais da Supercopa do Rei



2020

Flamengo* 3x0 Athletico-PR



2021

Flamengo* 2x2 Palmeiras (6x5 nos pênaltis)



2022

Atlético-MG* 2x2 Flamengo (8x7 nos pênaltis)



2023

Palmeiras* 4x3 Flamengo



2024

Palmeiras 0x0 São Paulo* (2x4 nos pênaltis)

* Campeão