Filipe Luís comandou o Flamengo na final da Copa do BrasilDouglas Magno / AFP

Publicado 11/11/2024 18:59

"Um feito para Filipe Luís, que assumiu as rédeas do Flamengo em 1º de outubro, há menos de um mês e meio. Seus números são extraordinários", reforçou o 'Marca'. "Um feito para Filipe Luís, que assumiu as rédeas do Flamengo em 1º de outubro, há menos de um mês e meio. Seus números são extraordinários", reforçou o 'Marca'.

"Até dezembro passado, ele era mais um jogador na equipe e substituiu como treinador Tite, ex-comandante da Seleção, com quem o elenco mais caro do Brasil havia perdido a alegria", destacou.

Para o periódico espanhol, o ex-lateral fez o time recuperar o futebol ofensivo, com marcação alta, e ressaltou a capacidade dos jogadores se adaptarem às circunstâncias dos jogos.

Já o jornal 'As' elogiou o treinador por tornar o Flamengo uma equipe mais disciplinada na fase defensiva.



Filipe Luís se aposentou no final do ano passado para começar a carreira fora de campo. Inicialmente, assumiu o sub-17 rubro-negro e ganhou a Copa Rio. Depois, o sub-20, onde foi campeão mundial. Após a demissão de Tite, foi promovido para comandar o elenco profissional do clube carioca.



Até aqui, o técnico soma seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Agora, o foco voltará para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Fla é o quinto na tabela, com 58 pontos.