Mariana Gross encerrou o "RJTV" com a camisa do FlamengoReprodução/TV Globo

Publicado 11/11/2024 15:35 | Atualizado 11/11/2024 18:49

pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (11), a jornalista fez questão de encerrar o "RJ1", mostrando que vestia a camisa do clube por baixo da roupa usada para apresentar o telejornal. Rio - A apresentadora Mariana Gross não escondeu sua felicidade pelo. Nesta segunda-feira (11), a jornalista fez questão depor baixo da roupa usada para apresentar o telejornal.

Mariana é torcedora fanática do Flamengo e tem o hábito de frequentar jogos do clube. Nas redes sociais, ela costuma brincar com o fato de sempre vestir roupas vermelhas e pretas para apresentar o "RJ1" nos dias seguintes às vitórias importantes do time.

O Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil no último domingo (10) ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV. No jogo de ida no Maracanã, o Rubro-Negro já havia vencido por 3 a 1, e Mariana marcou presença na arquibancada.