Flamengo desembarcou no Rio após conquistar o penta da Copa do BrasilReprodução / Flamengo

Publicado 11/11/2024 08:12 | Atualizado 11/11/2024 08:17

Rio - Após conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil , o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro. A delegação rubro-negra foi recepcionada por cerca de 20 torcedores, na noite deste domingo (10), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.