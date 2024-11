Otero marcou o gol que colocou o Santos de volta na Série A do Brasileirão - Divulgação/Santos

Publicado 11/11/2024 23:20

O Santos está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (11), no Couto Pereira, o Peixe venceu o Curitiba pelo placar de 2 a 0 e carimbou o acesso com duas rodadas de antecedência, para coroar uma campanha equilibrada e regular ao longo da Série B. Os gols do jogo foram marcados por Wendel Silva e Otero, o segundo um golaço de falta, ambos na primeira etapa.

Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille chegou a 68 pontos. O Ceará, primeira equipe fora do G-4 da Segundona, só pode chegar à marca de 66 com três jogos por fazer. Na luta pelo título, a equipe tem cinco pontos de vantagem em relação a Mirassol e Novorizontino, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente, e pode confirmar a taça no domingo (17), contra o CRB, na Vila Belmiro.

"Feliz demais. Alegria de fazer história. Como é gratificante para nós. Para mim, é sonho. Motivo de honra e alegria. Vestir o manto do Pelé. De verdade, ano difícil. Glória a Deus! Torcida merece demais, cada funcionário do CT, da diretoria. Me faltam palavras! Foi só uma câimbra, pés no chão e buscar o título", disse Guilherme, artilheiro da equipe na competição com 10 gols.

A briga pelas três vagas restantes promete ser emocionante. Mirassol e Novorizontino somam 63 pontos, seguidos pelo Sport, que fecha o G-4 com 60 - podendo ser ultrapassado pelo Ceará, com 57, que fechará a 36ª rodada contra o Botafogo-SP, fora de casa. O Goiás também soma 57, enquanto o Operário aparece logo atrás, com 56.



Nas redes sociais, o Santos vibrou com o retorno à elite da competição e anunciou que a lendária camisa 10, de Pelé, voltará a ser usada. Em 2023, a equipe foi rebaixada dentro da Vila Belmiro ao perder na última rodada para o Fortaleza por 2 a 1.