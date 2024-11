Evertton Araújo em ação no duelo de ida da final da Copa do Brasil - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 14:00

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo neste momento da temporada, Evertton Araújo relembrou história de superação após o empate sem gols com o Atlético-MG, na última quarta-feira (13) . O volante, que tem sido titular sob o comando do técnico Filipe Luís, trabalhou até como barbeiro para aumentar a renda.

"A minha trajetória foi muito difícil. Já fui barbeiro. Quando ainda não tinha contrato com o Volta Redonda, eu cortava o cabelo dos meninos da base no CT ou na minha casa. Eu queria ajudar dentro de casa ou até me ajudar no dia a dia", declarou o camisa 52.



"Eu estava naquela fase de querer sair, mas não tinha muita condição, então tive que me virar. Estou feliz por estar vivendo isso, eu trabalhei e trabalho bastante para estar aqui", completou.



O jovem foi destaque contra o Galo no Brasileirão. Durante os 90 minutos, somou duas interceptações, três cortes e desarmes e um chute travado. Além disso, não sofreu dribles, segundo dados do 'Sofascore'.

Espaço com Filipe Luís e decisão da Copa do Brasil





Inclusive, atuou por 180 minutos na final da Copa do Brasil, contra o próprio Atlético-MG. Em ambos os jogos conseguiu ter bom desempenho no meio-campo.



Desde que o novo treinador assumiu o comando da equipe, Evertton Araújo foi titular em cinco das últimas seis oportunidades. Inclusive, atuou por 180 minutos na final da Copa do Brasil, contra o próprio Atlético-MG. Em ambos os jogos conseguiu ter bom desempenho no meio-campo. Na ida, o time comandado por Filipe Luís venceu por 3 a 1 no Maracanã. Na volta, selou o penta na Arena MRV com triunfo por 1 a 0

Foco no Brasileirão

Apesar do título no torneio nacional e da desvantagem de nove pontos para o líder Botafogo no Brasileirão, o volante reforçou que não faltará empenho na reta final desta temporada.



"A gente não vai deixar a peteca cair. Vamos lutar até o final. Independentemente dos resultados, vamos sempre fazer o nosso melhor para poder terminar o campeonato nas primeiras posições", garantiu.



O Fla ocupa a quarta colocação na tabela, com 59 pontos.