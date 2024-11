Filipe Luís espera ter mais opções no elenco do Flamengo contra o Cuiabá - Armando Paiva / O Dia

Publicado 16/11/2024 10:45

O atacante, inclusive, é o caso mais emblemático. Afinal, tinha a expectativa de retornar apenas em 2025 e, agora, pode aproveitar os cinco jogos restantes da temporada para ganhar ritmo.

Luiz Araújo não entra em campo desde 15 de setembro, quando sofreu uma fratura de cartilagem no joelho direito em clássico com o Vasco . Ele passou por cirurgia no local eJá. O meia foi substituído com dores no aos oito minutos do segundo tempo no empate sem gols com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil."Conforme esses craques voltam, o treinador fica com uma dor de cabedça feliz. Eu gosto de ter os melhores e poder escolher entre todos eles", celebrou Filipe Luís.