Equipe de judô do Rio conquistou muitas medalhas nos Jogos da Juventude de 2024Divulgação/Governo do Rio

Publicado 17/11/2024 21:45

A primeira etapa dos Jogos da Juventude, em João Pessoa, acabou no sábado (16), com o Rio de Janeiro em quarto lugar no ranking geral entre os estados. Nas sete primeiras modalidades (badminton, ciclismo, judô, ginástica rítmica, tênis de mesa, taekwondo e tiro com arco) , os atletas fluminenses conquistaram 23 medalhas.



O judô brilhou com dois ouros, cinco pratas e três bronzes, além de outra prata por equipes, com João Brandão, Laryssa Fonseca, Ruan Vasconcelos, Maria Hottis, Gelson Ricken, Mel Araújo, Victor Silva e Camilla Teixeira.



"O Rio conseguiu um resultado sensacional. A gente fica muito feliz vendo jovens com tanto potencial representando o nosso estado de uma forma tão honrosa", afirmou o técnico André Amorelli.



No sábado, o tiro ao arco foi o destaque. O ouro veio com a dupla Iasmin Gomes e Carlos Lazaro, atletas de Maricá, conterrâneos do olímpico Marcus D'Almeida, maior nome da modalidade no Brasil. Os dois atletas ainda garantiram, cada um, uma medalha de prata nas competições individuais.



"Essa medalha foi muito importante para mim e para a minha equipe, estamos muito felizes com essa conquista que chegou para consagrar o nosso trabalho", ressaltou Carlos Lazaro.



No badminton, a delegação liderada por Sebastião Dias, conquistou prata na categoria de dupla masculina, com Guilherme Souza e Carlos Pacheco, e dois bronzes nas disputas de dupla feminina com Sarah Sousa e Fernanda Sousa, além da categoria de duplas mistas com Guilherme Souza e Fernanda Sousa.



"Tivemos uma mudança substancial. Os nossos atletas que eram os melhores subiram de categoria e a gente está preparando um novo time que, certamente, vai vir mais forte para os Jogos da Juventude no próximo ano", afirmou Sebastião Dias, idealizador do projeto Associação Miratus de Badminton, localizada na Comunidade da Chacrinha, Zona Oeste da capital.



Ao todo, o Rio conta com 176 atletas nos Jogos da Juventude de 2024. Eles foram selecionados após se destacarem nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), programa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro voltado ao desporto escolar.



A partir de segunda-feira (18), começam as disputas da outra fase do evento. O estado contará com mais 55 atletas de natação, águas abertas, ginástica artística, triathlon, wrestling, vôlei de praia e basquete.