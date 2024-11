John Textor no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

John Textor no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2024 18:59

Rio - Apesar da crise financeira do Lyon, da França, o Botafogo deve investir alto em 2025. Finalista da Libertadores e líder do Brasileirão, o Alvinegro deve aumentar o investimento na próxima temporada. Em entrevista coletiva, o empresário John Textor prometeu até quatro grandes contratações no ano que vem e mira grandes objetivos.

"Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil e lutar pela Libertadores todo ano (...) Montamos esse elenco a partir de transferências gratuitas, junto com duas grandes contratações. Montaremos um elenco mais forte ainda ano que vem com quatro grandes contratações", disse.

John Textor ressaltou o exemplo de Igor Jesus, que chegou sem custos dos Emirados Árabes e chegou à seleção brasileira, além dos dois maiores investimentos com Thiago Almada e Luiz Henrique, que se tornaram as maiores transferências da história do futebol brasileiro. Em entrevista recente, o empresário admitiu que Almada será jogar do Lyon, da França, em 2025

O Botafogo será determinante para o Lyon conseguir levantar dinheiro e evitar o rebaixamento na próxima temporada do futebol francês. Ambos pertencem à mesma rede multiclubes, a Eagle Football Group, e compartilham a mesma conta financeira. Com isso, eventuais valores de transferências do Alvinegro poderão ser encaminhados para sanar os problemas dos franceses.



O Lyon foi proibido de contratar jogadores na próxima janela de transferências por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). O órgão não se convenceu dos argumentos de John Textor e exigiu que o clube melhore sua situação financeira. Caso contrário, poderá ser rebaixado no Campeonato Francês.

De acordo com veículos de imprensa da França, uma possibilidade de garantia por parte do Lyon é o compromisso de vender jogadores dos clubes que fazem parte do portifólio da Eagle Football, como o Botafogo. Outro solução seria John Textor vender suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra, onde tem 45% de participação.

Na divulgação dos resultados da última temporada, a Eagle Football Group indicou uma contribuição de 75 milhões de euros até o fim de 2024 através de capital próprio ou receita com vendas de jogadores da holding. Esse valor ainda pode chegar a 100 milhões de euros em janeiro, após a "conclusão das transferências de jogadores durante a janela de transferências de janeiro de 2025".