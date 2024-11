Conmebol fará Fan Zone em Buenos Aires para a final da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 18/11/2024 16:27

Rio - A Conmebol promoverá a exposição sobre a Libertadores na Fan Zone que será montada em Buenos Aires, na Argentina, para a final entre Atlético-MG Botafogo. O espaço será aberto ao público e funcionará de 27 a 29 de novembro.

A Fan Zone estará localizada no Paseo de La Costa Vicente Lopez, com funcionamento das 17h às 23h. O objetivo da entidade é oferecer aos torcedores brasileiros um clima agradável e divertido na semana da grande decisão, que acontecerá no Monumental de Núñez, no dia 30.

O local contará com diferentes atrações, com a exposição do troféu da Conmebol Libertadores, o Museu da Glória Eterna, onde serão exibidas relíquias da competição, além de áreas de entretenimento, DJ's e praça de alimentação.