Jake Paul venceu Mike Tyson por pontos em decisão unânime - Christian Petersen/AFP

Publicado 18/11/2024 19:47

A luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, na última sexta-feira (15), foi assistida em 60 milhões de lares por todo mundo. O anúncio foi feito pela Netflix, que transmitiu o evento direto de Arlington, Texas, Estados Unidos. Paul venceu por pontos em decisão unânime.

A transmissão foi prejudicada por problemas no streaming e com tempo de carregamento, com pelo menos 85 mil espectadores registrando reclamações, inclusive no Brasil.

O card de lutas no AT&T Stadium contou também com o duelo feminino entre a irlandesa Katie Taylor e a porto-riquenha radicada nos Estados Unidos Amanda Serrano. O duelo válido pelos títulos unificados dos pesos meio-médios-ligeiros, vencido por Taylor, após dez assaltos sensacionais, teve uma audiência de 50 milhões.

Um dos motivos que ajudaram a aumentar o interesse do público em geral pelo evento foi o fato de a narração e os comentários terem sido feitos nas línguas originais dos países. A Netflix, dona dos direitos, considerou a programação um sucesso de exibição.