Estêvão em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/11/2024 18:39

Rio - O técnico Dorival Júnior confirmou a volta de Danilo como a única novidade da seleção brasileira. O lateral-direito substitui Vanderson, que está suspenso, contra o Uruguai, nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira realizou o último treino para o duelo nesta segunda-feira (18), em Salvador. O técnico Dorival Júnior vai repetir a escalação do empate com a Venezuela, com apenas Danilo como novidade. Um dos líderes do elenco, o lateral ficou no banco contra Peru e Venezuela.

A provável escalação do Brasil para enfrentar o Uruguai deve ser: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Savinho e Igor Jesus.



O Brasil ocupa a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias, com 17 pontos, enquanto o Uruguai é o vice-líder, com 19. A seleção brasileira pode assumir o segundo lugar em caso de vitória e uma derrota da Colômbia para o Equador.