Messi é o principal nome da seleção da ArgentinaKirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 18/11/2024 21:28

Rio - Os fãs de futebol terão a oportunidade de ter uma experiência imersiva sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história. O evento "The Messi Experience - A Dream Come True" será realizado em São Paulo em 2025, ainda sem data confirmada, e promete promover uma jornada interativa composta por diversas instalações temáticas.

A experiência interativa e imersiva busca levar os fãs a uma viagem pela brilhante carreira de Lionel Messi, onde poderão treinar e interagir com o craque por meio de inteligência artificial. O evento que chegará ao Brasil no próximo ano já foi realizado em Los Angeles e Miami, nos Estados Unidos, além de Buenos Aires, na Argentina.

"Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram a minha trajetória", disse Messi.

O trajeto interativo passa por toda a carreira de Lionel Messi, do início em Rosário ao título mundial com a Argentina no Catar, em 2022. Dono de oito Bolas de Ouro, o craque argentino é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Atualmente, Messi defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, além de ainda defender a seleção argentina.