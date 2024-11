Fluminense jogará o Mundial de Clubes da Fifa em 2025 - Divulgação/Fifa

Publicado 18/11/2024 18:27

Rio - O Fluminense será o primeiro clube da América do Sul a fazer parte do "Fifa Collect", plataforma da Fifa que tem como objetivo o comércio de produtos digitais. A parceria foi firmada, anunciada no site oficial, e já faz parte da divulgação do Mundial de Clubes 2025, novo torneio organizado pela entidade.

Com a ação, o Tricolor terá direito a uma página exclusiva na plataforma, podendo ativar e comercializar conteúdos digitais. O "Fifa Collect" tem como destaque leilão de itens colecionáveis, o que também deve ser explorado, assim como imagens inéditas e histórias detalhadas sobre o clube.

Fluminense firmou parceria com a Fifa e estará no Fifa Collect Divulgação/Fifa

Além do Fluminense, outros três classificados para o Mundial de Clubes 2025 também fecharam parceira e estarão no site do Fifa Collect: Al Ain, dos Emirados Árabes, o Auckland City, da Nova Zenlândia, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Novo Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes da Fifa terá 32 equipes participantes, divididas em oito grupos com quatro. As chaves serão definidas em sorteio, no dia 5 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos, com divisão de potes. O torneio será realizado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, também nos Estados Unidos.