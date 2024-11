Fluminense de Keno e Thiago Silva pode ter que correr atrás para sair da zona de rebaixamento - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/11/2024 13:30

Fluminense precisa vencer o Fortaleza, sexta-feira (22) às 21h30, no Maracanã, para não se complicar no para não se complicar no Brasileirão . Mas corre o risco de entrar ainda mais pressionado para essa partida, com a possibilidade real de estar na zona de rebaixamento antes mesmo de entrar em campo.

Isso pode acontecer porque o Tricolor será o último a jogar, enquanto seus adversários diretos (Criciúma, Juventude e Red Bull Bragantino) abrem a 34ª rodada, na quarta-feira (20).

São três partidas para o torcedor ficar atento para secar os adversários. Atualmente, o Fluminense está em 15º lugar, com 37 pontos. Ou seja, não pode ser ultrapassado por dois adversários.

Como o Fluminense pode entrar no Z-4

- Criciúma (em 16º) e Juventude (17º) têm os mesmos 37 pontos e basta cada um empatar para os dois ultrapassarem o Tricolor. A equipe catarinense recebe o Vitória (em 13º lugar com 38 pontos), enquanto os gaúchos jogam fora de casa com o Grêmio (12º, com 39).



- Mesmo que um dos dois perca sua partida, ainda tem o risco do Bragantino, que joga em casa contra o São Paulo. A equipe está em 18º lugar, com 36 pontos, e uma vitória a ficar à frente do Fluminense na tabela.



- O melhor dos cenários seria Criciúma e Juventude perderem e o Bragantino tropeçar. Nesse cenário, o time de Mano Menezes não perderia posição.



- Por outro lado, há a pior combinação possível: se as equipes catarinense e gaúcha pontuarem e a paulista vencer, o Fluminense perde as três posições e cai para 18º. Neste caso, teria que superar dois adversários para sair do Z-4.



Os jogos de quarta dos adversários diretos



Bragantino x São Paulo - 16h30

Criciúma x Vitória - 16h30

Athletico-PR x Atlético-GO - 16h30

Grêmio x Juventude - 19h