Diogo Barbosa em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/11/2024 08:00 | Atualizado 18/11/2024 08:59

Rio - A notícia de que a renovação de Diogo Barbosa, de 32 anos, é uma das prioridades do Fluminense para a próxima temporada irritou alguns torcedores do clube carioca nas redes sociais. Os tricolores criticaram o desejo da atual diretoria de ampliar o vínculo com o lateral-esquerdo, que atualmente é titular de Mano Menezes.

Essa notícia estragou o meu domingo:

"Fluminense prioriza renovação de contrato de Diogo Barbosa".



Só podem estar de sacanagem.



Será q na base não tem um jogador sequer que jogue igual a ele?

Só igual, não precisa jogar mais.

Custo/benefício seria muito maior.



2025 promete! — Ricardo Mazella (@MazellaRicardo) November 17, 2024

Fluminense tem Diogo Barbosa como prioridade pra renovar pra 2025.



Ou seja, vamos renovar com um dos piores jogadores de 2024, aumentando o salário dele e tendo PAGADO pra contratar um jogador da posição esse ano.



Desesperador. https://t.co/igyy6jkBKF — João Vitor Meira (@jvpmeira) November 17, 2024

Vai precisar acontecer o que dentro desse clube?! Pq pelo visto nem caindo vão aprender.



Querem renovar com o cara que tem UMA mísera assistência em 38 jogos na temporada.



Só pode estar ligada a renovação do Mano que ama essa baranga.



2025 promete…https://t.co/yy0nDjsVX9 — pedro karl (@karl_ffc) November 17, 2024

Um time onde a renovação de um jogador como Diogo Barbosa é prioridade, não tem como dar certo, isso é tapa na cara do torcedor pic.twitter.com/RCbWDWCrXV — Sérgio Roberto (@_Sergiorobertto) November 17, 2024

Diogo Barbosa chegou ao Fluminense no ano passado e recebeu muitas críticas na ocasião. Porém, o lateral foi importante na campanha do título da Libertadores, tendo entrado em muitas partidas, sendo inclusive titular em três jogos do mata-mata, devido a suspensão de três jogos que Marcelo recebeu da Conmebol após ser expulso contra o Argentinos Juniors.

Na atual temporada, Diogo Barbosa oscilou como praticamente todo o elenco do Fluminense. Ele se tornou titular desde a chegada de Mano Menezes. Com a rescisão de contrato de Marcelo, ele e Gabriel Fuentes, recém-contratados, são os nomes do setor do Tricolor, ao lado do jovem Esquerdinha.

Diogo Barbosa tem passagens por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Botafogo. Pelo Fluminense foi campeão da Libertadores ee da Recopa Sul-Americana.