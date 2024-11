Boas atuações levaram Igor Jesus até a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/11/2024 08:00

Rio - Em 2024, o Botafogo fez as duas principais contratações do futebol brasileiro ao desembolsar algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) e 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação da época) por Luiz Henrique e Thiago Almada, respectivamente. Apesar disso, o clube entende que para montar um elenco competitivo como ocorreu na atual temporada, foi preciso muito mais que investimento. A chegada de Igor Jesus é vista como o exemplo maior deste modelo.

O atacante estava atuando no futebol do Mundo Árabe e chegou de graça ao clube carioca no segundo semestre. Em pouco tempo, Igor Jesus, de 23 anos, se tornou peça importante no elenco, sendo inclusive convocado para defender a seleção brasileira nas últimas partidas pelas Eliminatórias.

"Montamos esse elenco (do Botafogo) a partir de transferências gratuitas, junto com duas grandes contratações. Montaremos um elenco mais forte ainda ano que vem com quatro grandes contratações. Vamos continuar atraindo grandes jogadores como Igor Jesus, que estava nos Emirados Árabes e hoje é titular da Seleção", disse John Textor em entrevista coletiva no último sábado.

Além de Igor Jesus, o Botafogo também trouxe peças pouco badaladas e que se tornaram muito importantes no atual elenco como o goleiro John, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza, o lateral-esquerdo Cuiabano, o volante Gregore. Um investimento de médio porte foi Jefferson Savarino, um dos principais jogadores do elenco, que custou pouco mais de R$ 13 milhões.