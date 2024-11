Luiz Henrique e Igor Jesus são os destaques do Botafogo na temporada - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique e Igor Jesus são os destaques do Botafogo na temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/11/2024 20:33

Rio - O Botafogo tem dúvidas para a escalação da equipe diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), no Independência, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogadores convocados e em ação nesta terça pelas Eliminatórias, ficará para avaliação de Artur Jorge e sua comissão técnica sobre a presença destes no duelo com o Galo.

Tirando Bastos, que conseguiu dispensa de Angola para ser titular contra a equipe mineira, Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles, com a seleção brasileira, Thiago Almada, pela Argentina, Savarino com a Venezuela e Gatito, que foi titular no empate do Paraguai com a Bolívia, seguirão programação normal de retorno.

A expectativa do Glorioso é que os convocados se juntem ao elenco no hotel até cerca de três horas antes do embarque para o Independência.

Igor Jesus e Savarino, titulares nos dois compromissos da Data Fifa, são os mais prováveis de ficarem fora do time inicial e com chances de serem poupados. Os demais, com minutagem menor nos jogos com suas seleções, podem ajudar o Botafogo na luta por mais três pontos na reta final do Brasileirão.