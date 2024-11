Gregore em lance com Deyverson no empate em 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Gregore em lance com Deyverson no empate em 0 a 0 entre Atlético-MG e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2024 23:33

Belo Horizonte - Na prévia da grande final da Libertadores, o Botafogo foi até Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (20), na Arena Independência, e não conseguiu sair do 0 a 0 mesmo atuando com um jogador a mais em todo o segundo tempo. O duelo foi marcado por controle total do Glorioso, que teve alto volume de jogo e não conseguiu furar o bloqueio. As equipes decidem a competição continental no Monumental de Núñez, no próximo dia 30.

Com o resultado, o Glorioso liga o alerta na luta pelo título do Brasileirão ainda na liderança. Com os resultados da rodada, o Palmeiras encurtou a distância para apenas dois pontos por conta de sua vitória sobre o Bahia.

Ataque total

O Galo mandou o duelo Independência vazio devido à punição aplicada por conta dos episódios de violência na final da Copa do Brasil. Com um configuração de campo neutro, o Glorioso não se acanhou e aplicou o mesmo futebol de sempre, agressivo e controlando as ações. Para isso, contou com alguns convocados para a Data Fifa no time titular, como Luiz Henrique, Thiago Almada e Alex Telles.



Na primeira etapa, apenas Botafogo buscando o jogo. O Alvinegro levou muito perigo em lances com o meia Thiago Almada, que obrigou Everson a fazer grande defesa após finalização de média distância, e tirou tinta da trave direita em cobrança de falta da entrada da área.



O clima foi quente em campo, com muita provocação de ambos os lados e algumas faltas duras. Em uma delas, Rubens, que acabara de levar cartão amarelo, deu carrinho feio em Luiz Henrique e foi expulso pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Nos primeiros 45 minutos nada de gols, mas cenário favorável para os comandados de Artur Jorge.



Pressão sem resultado

Com a vantagem numérica, o Botafogo foi todo ataque no segundo tempo, mas encontrou dificuldade com o ferrolho armado por Gabriel Milito. O Galo se defendeu todo atrás da linha da bola em bloco baixo, com Deyverson marcando na entrada da área.



Diferente do início, quando trabalhava bem com a bola no chão, o Glorioso passou a apostar nos cruzamentos e exagerou nos erros, mesmo com Tiquinho Soares e, posteriormente, Igor Jesus como referências. Bem postada, a defesa da equipe mineira pouco sofreu até a casa dos 35 minutos.



Na reta final, um massacre dos comandado de Artur Jorge, que chegaram ao número de 24 finalizações contra apenas duas do Atlético. O time rondou a área, buscou jogadas rápidas pelo lado e teve uma chance clara com Bastos, na pequena área, finalizando para fora. Tentativas não faltaram, assim como garra em campo, mas o jogo não saiu do zero a zero.

Além do empate, na reta final, o Botafogo perdeu duas peças importantes para o jogo contra o Vitória, no próximo sábado (23), no Nilton Santos. Alexander Barboza foi expulso nos lances finais com um segundo amarelo e Luiz Henrique recebeu cartão vermelho por, após confusão generalizada, arremessar uma garrafa na direção de seguranças.



FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 0 BOTAFOGO



Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Data e hora: 20/11 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Daniel Paulo Ziolli



Cartões amarelos: Rubens e Lyanco (CAM); Alexander Barboza (BOT)



Cartões vermelhos: Rubens (CAM) e Alexander Barboza (BOT)



ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs e Lyanco; Mariano, Otávio, Fausto Vera, Zaracho (Paulo Vitor) e Rubens; Paulinho (Igor Rabello) e Deyverson (Hulk). Técnico: Gabriel Milito.



BOTAFOGO: John, Vitinho (Jeffinho), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Eduardo (Júnior Santos); Luiz Henrique (Matheus Martins), Thiago Almada e Tiquinho Soares (Igor Jesus). Técnico: Artur Jorge.