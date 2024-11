Artur Jorge, técnico do Botafogo, na partida contra o Atlético-MG - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2024 00:59

Belo Horizonte - A partida entre Atlético-MG e Botafogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20), terminou empatada sem gols na Arena Independência e ligou o alerta na luta pelo título. Após o compromisso, o técnico do Glorioso, Artur Jorge, evitou falar sobre a confusão na saída do gramado envolvendo os dois elencos e seguranças, e optou por valorizar a manutenção da liderança ao fim de mais uma rodada, ainda que com distância menor, agora de dois pontos para o vice-líder Palmeiras.

"Saímos líder novamente, continuamos sem perder. Sabíamos que teríamos um jogo difícil, Atlético-MG é uma equipe boa. Hoje não quis jogar, mas conheço o valor da equipe deles. Dizer que é um ponto e seguimos líderes. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta", disse Artur Jorge.

O clima ficou quente para o duelo entre as equipes no dia 30 deste mês, em Buenos Aires, para a decisão do título da Conmebol Libertadores. Para o treinador português, no entanto, resultado e atritos no encontro pelo Brasileirão não devem ser levados para o Monumental de Núñez.

"O contexto final vai ter uma envolvência diferente da que tivemos hoje, fosse qual fosse o resultado. Creio que não podemos levar daqui aquilo que vai acontecer no dia 30. As coisas vão ser, seguramente, diferentes para as duas equipes. Eu conheço bem a forma de jogar do Atlético-MG, como se comporta, e as defesas trabalham, com três zagueiros, dois homens na frente, e o Gabriel (Milito) sabe como nós jogamos", destacou.

Com o resultado, o Glorioso liga o alerta na luta pelo título do Brasileirão ainda ocupando a primeira posição, agora com 69 pontos. Com os resultados da rodada, o Palmeiras encurtou a distância para apenas dois pontos devido à vitória sobre o Bahia. O Glorioso volta a campo no sábado, contra o Vitória, e terá o confronto direto com o Verdão na terça-feira (26).

Veja outras respostas de Artur Jorge:

Atlético recuado

"Não me surpreendeu nada porque eles jogaram da mesma forma, fomos mais capazes com mais bolas, na primeira metade. Tivemos algumas oportunidades para finalizar, e teria sido muito diferente se alguma dessas oportunidades tivesse sido concretizada. Tivemos um Atlético-MG que prevíamos ter, principalmente no primeiro tempo, sobre sua postura em campo."

Críticas à arbitragem

"Tivemos uma arbitragem infeliz. E isso acaba condicionando o espetáculo. E disse isso na parte final. Não é aceitável que tenha um jogo constantemente é parado e que tudo se permita para que a partida não flua, não tenha ritmo."

Decisão contra o Palmeiras?

"São duas decisões. Temos confronto direto, com três resultados possíveis. Veremos o que temos. Mas antes temos o Vitória pela frente, temos capacidade de olhar etapa a etapa. Não há margem. Temos feito nosso trabalho, muito consistente, o que conseguimos hoje não era o que desejávamos, mas não perdemos , mantemos dois pontos e encurtamos o campeonato. É por etapas. Porque assumimos dois grandes objetivos, vamos lutar por eles. Estamos dentro dos objetivos, vamos lutar com todas as forças para tornar a possibilidade uma realidade."