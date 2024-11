Galvão Bueno fez comentários sobre o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 14:03

Botafogo no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na última quarta-feira (20), em Belo Horizonte. Na opinião do narrador, a confusão no fim da partida deixou claro que o Glorioso "perdeu a cabeça". Rio - Galvão Bueno criticou a postura dono empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na última quarta-feira (20), em Belo Horizonte. Na opinião do narrador, a confusão no fim da partida

"Com um a mais em boa parte do jogo, o Botafogo atacou o Galo o tempo todo, mas não fez o gol e perdeu a cabeça! Teve até confusão e batalha campal de seguranças! A 10 dias da final da Libertadores!”, disse o narrador em suas redes sociais.

Galvão também chamou atenção para as atitudes de Barboza e Luiz Henrique, que foram expulsos e desfalcarão o time de Artur Jorge contra o Vitória.

“Barboza expulso no fim e Luiz Henrique depois do jogo desfalcam o time contra o Vitória. Justo em um momento importante da temporada”, alertou.



Com o empate no Independência, o Botafogo liga o alerta na luta pelo título do Brasileirão. Apesar do time carioca ainda estar na liderança, o Palmeiras encurtou a distância para apenas dois pontos por conta de sua vitória sobre o Bahia.