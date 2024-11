Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/11/2024 10:30 | Atualizado 22/11/2024 12:29

Rio - Após o empate sem gols do Atlético-MG contra o Botafogo, em Minas Gerais, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, foi acusado por Hulk, jogador do Galo, de ter provocado o clube mineiro. A possível atitude do destaque do líder do Brasileiro dividiu opiniões nas redes sociais.

Aí dps os cara fala q o psicológico fraco é o do Botafogo Kkkkkkkkkkkkkkkk



Luiz henrique entrou firme na mente — Túlio Sincero (@EntulhoSincero) November 21, 2024

Cara, Luiz Henrique foi expulso em jogo que decide o Brasileirão 2024 para o Botafogo, entrou na mente de quem ? É muito torcedor burro pqp — DVD É OCTA (@Davidwgodvd) November 22, 2024

Se o Luiz Henrique chamou o time do Atlético de merda tá errado sim ,se algum jogador de outro clube chamar o Botafogo de merda tenho certeza que nós torcedores não vamos gostar — Tiago Almeida (@TiagoAl76289978) November 22, 2024

Kkkk



Luiz Henrique alugou um triplex na cabeça deles!!! — Botafogo (@loureiro_thi) November 21, 2024

De acordo com Hulk, o jogador da seleção brasileira teria dito que o futuro adversário do Botafogo na final da Libertadores era um "time de m...". A situação fez com que alguns torcedores defendessem Luiz Henrique e outros criticassem.

Os críticos ressaltaram que Luiz Henrique acabou sendo expulso após a partida e por conta disso irá desfalcar o Botafogo na partida contra o Vitória, neste fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Os defensores enfatizaram que o jovem teria feito um "jogo mental" importante.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique chegou ao Botafogo no começo do ano após ser comprado junto ao Betis. O atacante vive sua melhor temporada na carreira, sendo inclusive, convocado para defender a seleção brasileira.