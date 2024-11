Torcida do Botafogo faz festa no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/11/2024 21:47

Rio - No próximo dia 30, o Botafogo abrirá o Nilton Santos para um dos dias mais importantes da história do clube: a grande final da Libertadores, que será disputada em Buenos Aires contra o Atlético-MG. Em seu estádio haverá a grande festa do "Niltão Fan Fest", evento para transmissão da partida. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidods.

Antes do jogo, às 15h, subirá ao palco montado na frente do setor Norte o cantor Suel, sucesso do pagode e torcedor do Botafogo. Os portões do Nilton Santos serão abertos às 14h.

O esquema montado pela diretoria alvinegra foi montado para receber torcedores nos setores Leste Inferior e Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B, além do setor Sul. Haverá também espaço no gramado.

Ao todo, serão oito telões espalhados pelo Nilton Santos: dois no palco principal e três em cada lado do gramado.