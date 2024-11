Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2024 20:19

O empate entre Botafogo e Atlético-MG, na última quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma confusão após o jogo entre os jogadores do clube alvinegro e seguranças do estádio Independência. Thairo Arruda, CEO da SAF, em entrevista ao canal "Flashscore", na Confut Nordeste, disse que acredita que o tumulto fez parte de uma estratégia da equipe mineira. , foi marcado por uma confusão após o jogo entre os jogadores do clube alvinegro e seguranças do estádio Independência. Thairo Arruda, CEO da SAF, em entrevista ao canal "Flashscore", na Confut Nordeste, disse que acredita que o tumulto fez parte de uma estratégia da equipe mineira.

"Penso que foi uma estratégia premeditada do Atlético-MG, principalmente dos atletas mais experientes, como Deyverson e Hulk. Estão passando por momento complicado, o próprio treinador deu entrevista falando em se recuperar rápido para chegar na final com mais confiança. Acho que criaram estratégia de criar confusão conosco para ter algum brio, alguma confiança a mais, tirar alguma vantagem", contou Thairo.

O Glorioso saiu prejudicado da partida, com Alexander Barboza e Luiz Henrique expulsos, e desfalcando para o duelo com o Vitória. O zagueiro discutiu com Igor Rabello e recebeu segundo cartão amarelo, enquanto o atacante foi punido com vermelho direto quando estava no vestiário, após ter arremessado uma garrafa em um dos seguranças. O VAR revisou o momento e indicou ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

O dirigente também falou sobre o sonho alvinegro de vencer uma Libertadores. A final acontecerá no próximo sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra o próprio Galo.



"É tocar o céu, certamente. É o sonho de todo torcedor botafoguense, chegar nesse sentido. Temos que ter muito foco, faltam poucos jogos, todos são finais. Mais importante, em qualquer esporte, é que tem uma máxima de que mais difícil do que chegar no topo é conseguir se manter nele", afirmou Thairo.

Perguntado sobre o Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em 2025, Thairo confirmou investimentos no elenco para o próximo ano visando chegar forte na competição.



"É um grande sonho, de fato, disputar o Mundial de Clubes e medir força com as grandes potências do mundo. Vamos continuar investindo no elenco para qualificar ainda mais para o ano que vem, para chegar lá com alguma chance de sucesso, mas antes obviamente temos que focar na conquista da Libertadores, que vai ser um jogo muito difícil, como foi mostrado quarta-feira", completou.



O Botafogo recebe o Vitória neste sábado (23), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). A partida é muito importante, pois pode definir o líder da competição antes do confronto entre Botafogo e Palmeiras, em São Paulo, na terça-feira (26).