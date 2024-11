Artur Jorge se envolveu em polêmica após o fim do jogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2024 22:07 | Atualizado 23/11/2024 22:11

Rio - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, se envolveu em uma confusão com o atacante Everaldo, do Vitória, ao fim da partida no Nilton Santos. A polêmica ocorreu após o português fazer ponderações com o árbitro Ramon Abatti Abel dentro de campo após o apito final. O atleta do clube baiano acabou partindo para cima do técnico da equipe adversária e foi contido pelos companheiros.

O fim da partida entre as duas equipes foi marcada por bastante tensão. O Botafogo, que buscou o empate depois dos 40 minutos, ainda teve Tiquinho Soares expulso, após receber dois cartões amarelos em pouquíssimo tempo. O acréscimo de seis minutos dado pela arbitragem irritou os alvinegros.

O fantasma de 2023 voltou a assombrar o Botafogo. No seu terceiro tropeço seguido, o time carioca abusou do jogo aéreo, sentiu a ausência de Luis Henrique e sucumbiu no estádio Nilton Santos, ao ficar no empate com o Vitória, por 1 a 1, neste sábado. Aliado ao resultado, viu o Palmeiras vencer e rebaixar o Atlético-GO, por 1 a 0, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada.

Nesta terça-feira, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília). Já o Vitória volta aos gramados no próximo dia 1º, em Salvador, contra o Fortaleza. Os dois confrontos são válidos pela 36ª rodada do Brasileiro.

Everaldo, de 30 anos, ficou no banco de reservas e não entrou em campo pelo Vitória. O jogador já teve passagens por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Fluminense e Corinthians.