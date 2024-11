Botafogo chegou à final do Brasileirão de Aspirantes - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 23/11/2024 12:36

Rio - O Botafogo chegou à final do Brasileirão de Aspirantes, competição para jogadores até 23 anos, e enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira (25), às 19h, no Nabi Abi Chedid. Diferente do projeto pelo empresário John Textor para o chamado "Time B" no começo da SAF, o atual elenco tem sido tratado como "de transição", para valorizar os ativos do clube e mostrar um novo trabalho em categorias inferiores.

Em 2022, John Textor montou o Botafogo B para disputar o torneio de aspirantes e o time foi comandado por Lucio Flavio. O plantel da época tinha nomes conhecidos pelo torcedor, como o volante Breno e o atacante Jeffinho. A campanha, no entanto, foi ruim com a eliminação ainda na fase de grupos.

O projeto para 2024 foi diferente, com a competição sendo confirmada pouco tempo antes do início - em 2023, não teve disputa após a CBF retirar do calendário. Repleto de jogadores mais jovens e comandado por Carlos Leiria, do sub-20, o Alvinegro mostrou entrosamento rápido e contou com brilhos de joias.

Dois nomes se destacam em meio à campanha: o meia Kauê, que chegou a ser utilizado por Artur Jorge no profissional, e Matheus Nascimento, que desceu de categoria para pegar ritmo após grave lesão muscular. Há também o lateral/volante JP Galvão, peça que recebeu oportunidades no Brasileirão de 2023 no time principal.

Em meio à reformulação na base visando revelações de grandes ativos, o Botafogo mira o título para dar uma resposta e solidificar o projeto além dos profissionais. O time avançou ao mata-mata com a melhor campanha na fase de grupos e eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente, ambos nos pênaltis.