Artur Jorge tem dias decisivos no comando do Glorioso - Vitor Silva/Botafogo

Artur Jorge tem dias decisivos no comando do GloriosoVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2024 07:30 | Atualizado 25/11/2024 07:38

Rio - O Botafogo tem uma semana decisiva pela frente. O Alvinegro se prepara para o confronto direto com o Palmeiras pela liderança do Brasileirão, nesta terça-feira (26), e a disputa do título da Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina. Até lá, no entanto, o técnico Artur Jorge terá que corrigir problemas que dificultaram a vida dos alvinegros nos últimos jogos.

Um dos maiores problemas que o treinador português precisa corrigir é a falta de criatividade ofensiva. Nos últimos três jogos do Brasileirão, o Botafogo empatou ambos e marcou apenas um gol. Apesar do número alto de finalizações por partida (18), o Alvinegro teve uma média de mais de 50 cruzamentos por jogo, o que demonstra a dificuldade de jogar por dentro.

O cenário foi parecido nos últimos três jogos. Cuiabá, Atlético-MG e Vitória se retrancaram, obrigaram o Botafogo a forçar cruzamentos e arrancaram o empate. O time baiano ainda chegou a explorar o contra-ataque e fez um gol, diferentemente dos demais adversários. A dificuldade também mexeu com o ânimo dos jogadores alvinegros, resultado em expulsões em duas partidas (Barboza, Luiz Henrique e Tiquinho).

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, em confronto direto pela liderança. O Alvinegro caiu para a segunda colocação com 70 pontos, enquanto o Alviverde assumiu a ponta da tabela com a mesma pontuação. Já a final da Libertadores será no sábado (30), às 17h, contra o Atlético-MG, na Argentina.