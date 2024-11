Torcedores do Botafogo fazem festa nas arquibancadas - Vítor Silva / Botafogo

Torcedores do Botafogo fazem festa nas arquibancadasVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2024 17:46

Rio - O Botafogo comunicou que os ingressos destinados aos alvinegros para a partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26), estão esgotados. As equipes se enfrentam em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Leia mais: Jairzinho vê sonho realizado com Botafogo atual e aposta em título inédito

Neste momento, o Verdão ocupa o primeiro lugar, com 70 pontos. O Glorioso, em segundo, soma a mesma pontuação, mas fica atrás por ter uma vitória a menos na competição.

"É um momento em que estamos posicionados tal qual um dos nossos rivais na luta pelo título. Nós temos agora nove pontos pela frente e um confronto direto nesta terça-feira. Estamos no ponto zero, ponto de partida. Temos que pensar mais no próximo e futuro imediato do que propriamente no que fizemos no passado", declarou Artur Jorge, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva.

Leia mais: Artur Jorge reforça estabilidade do Botafogo durante a temporada

Decisão da Libertadores e reta final do Brasileiro

Após o duelo com o Palmeiras, o Botafogo já precisará virar a chave para a final da Libertadores: pega o Atlético-MG, sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, na Argentina, em busca da taça inédita.

Depois, ainda terá dois compromissos pelo Brasileirão: Internacional, no Beira-Rio, e São Paulo, no Nilton Santos.