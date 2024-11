Cerca de 1000 botafoguenses em oração conjunta no Cristo Redentor - Reprodução / X @iagovianna8

Cerca de 1000 botafoguenses em oração conjunta no Cristo RedentorReprodução / X @iagovianna8

Publicado 25/11/2024 20:49 | Atualizado 25/11/2024 21:17

Rio - Torcedores do Botafogo se uniram em uma oração conjunta na tarde dessa segunda-feira(23), no Cristo Redentor. A missa aconteceu no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

coisa linda pic.twitter.com/m6tmRvlXIb — Central Habla (Ola) Fogo (@HablaFogo) November 25, 2024 A estimativa é que 1000 pessoas estiveram presentes no santuário para a celebração, que contou também com a presença do ex-jogador Paulo César Caju.

A celebração foi realizada pelo Núcleo Esporte e Fé do Santuário em parceria com o Trem do Corcovado, que lançou uma promoção: os torcedores do Botafogo que comparecerem à Estação Cosme Velho do trem usando a camisa do Glorioso, entre 16h e 17h, terão acesso gratuito ao transporte de trem até o topo do Morro do Corcovado.

O Botafogo encara a semana mais decisiva de sua história. Nesta terça (26), às 21h30 (de Brasília), time alvinegro enfrenta o Palmeiras, que está empatado com ele nos mesmos 70 pontos na tabela do Brasileirão. Quem vencer, fica com a liderança a duas rodadas do fim. No sábado (30), o time de Artur Jorge irá encarar o Atlético-MG na final da Libertadores, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.