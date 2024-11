Jefferson é o terceiro jogador com mais jogos com a camisa do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 25/11/2024 19:11

Ídolo do Botafogo, Jefferson publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (25) e confirmou presença na final da Libertadores, no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, no Monumental de Nuñez. Além disso, convocou torcedores para Buenos Aires, palco da decisão.

A mobilização é grande de torcedores do Botafogo rumo a Buenos Aires. Já foram confirmados cerca de 100 ônibus, que vão partir de 12 diferentes estados do Brasil para a Argentina, além dos voos lotados para a cidade da decisão.

Antes disso, outra "final" aguarda o time carioca, mas contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Ambos somam 70 pontos e o time alviverde está na liderança por ter uma vitória a mais.