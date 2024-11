Luiz Henrique, do Botafogo, corre risco de suspensão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2024 13:15 | Atualizado 25/11/2024 14:31

Rio - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou, nesta segunda-feira (25), uma denúncia contra o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, pela expulsão no empate contra o Atlético-MG, pela 34º rodada do Brasileirão, no último dia 20. O camisa sete recebeu cartão vermelho após o duelo por arremessar uma garrafa em um dos seguranças do Independência durante confusão.

Luiz Henrique foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em ato de indisciplina ou antiética desportiva. Ele pode pegar de um a seis jogos de suspensão, além da automática, que já cumpriu no empate com o Vitória. As informações são do site "ge".

Com a denúncia feita, uma Comissão analisará o caso e pode marcar o julgamento. Com isso, Luiz Henrique está livre para atuar pelo Glorioso no Brasileirão. Nesta terça-feira (26), a equipe encara o Palmeiras no Allianz Parque valendo a liderança da competição.

A Procuradoria solicitou a suspensão preventiva de membros da equipe de segurança do Botafogo e da empresa terceirizada contratada pelo Independência. O Atlético-MG foi denunciado por infrações nos artigos 206 (dar causa ao atraso do início da realização da partida), por ter demorado dois minutos a voltar para o segundo tempo, e 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente). O clube carioca também foi denunciado no 257.