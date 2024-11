Torcedores do Botafogo em Buenos Aires - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 27/11/2024 00:01 | Atualizado 27/11/2024 00:20

Argentina - Em Buenos Aires para acompanhar a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, alguns torcedores do clube carioca celebraram a vitória da equipe carioca por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Alguns botafoguenses se reuniram para acompanhar a partida em Puerto Madero, bairro da capital argentina.

A festa da torcida do #Botafogo aqui em Buenos Aires. Que vitória do Alvinegro sobre o Palmeiras no Allianz! @jornalodia pic.twitter.com/zvypQQOnfX — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 27, 2024

O resultado fez com que o Botafogo voltasse a liderança do Campeonato Brasileiro faltando duas rodadas para o fim. Com isso, o Alvinegro pode até conquistar a competição no próximo dia 4, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio. Basta vencer e torcer por um empate do Palmeiras contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Em relação a final da Libertadores, o Botafogo deverá ser maioria contra o Atlético-MG. A final irá acontecer neste sábado, no estádio do River Plate, Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A decisão também deverá ter o recorde de público de finais únicas da competição, algo que se iniciou em 2019.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo irá embarcar direto para Buenos Aires, sem escala no Rio de Janeiro. O clube carioca busca o inédito título da competição, já o Atlético-MG, que levantou o troféu em 2013, quer o bicampeonato da maior competição de clubes da América do Sul.