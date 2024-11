Artur Jorge celebra vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2024 00:13

São Paulo - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, celebrou o resultado obtido pelo clube carioca contra o Palmeiras por 3 a 1, em São Paulo. Em entrevista coletiva após a partida, o português dedicou o resultado aos torcedores alvinegros e reforço que o Campeonato Brasileiro ainda não acabou, apesar da vantagem alvinegra de três pontos falando duas rodadas para o fim.

"Uma vitória muito importante para nós, porque nos permite voltar ao primeiro lugar. Temos ainda mais seis pontos em disputa e temos que continuar a trabalhar de uma forma tal e qual como hoje porque vamos ter também rivais muito fortes. Hoje, nós tivemos um adversário muito difícil, que tem dado uma luta tremenda. Hoje, só poderia ser assim. Só tendo um Botafogo deste nível seria possível vencer como nós vencemos. Quero dedicar a vitória para a nossa torcida, pois merecia isso, desfrutar deste momento", disse.

A vitória veio após o Botafogo tropeçar consecutivamente contra Cuiabá, Atlético-MG e Vitória. Artur Jorge ressaltou o rendimento do Alvinegro na partida e reforçou novamente o bom desempenho do grupo em todo o ano de 2024.

"A atitude comportamental. Temos que ter nossa melhor versão. Mas não vou cair na tentação do que fizemos ali atrás foi ruim, os resultados não vieram. Vamos fazer tudo no que falta e também na final de sábado. É uma história totalmente diferente e que pode marcar uma página de ouro na história do Botafogo", concluiu.