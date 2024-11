John é um dos destaques do Botafogo em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2024 18:00

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o goleiro John foi destaque na imprensa espanhola nesta terça-feira (26). O "AS", um dos jornais mais renomados do país, destacou a ascensão do goleiro com a camisa alvinegra após uma passagem apagada no país defendo o Real Valladolid, time que pertence a Ronaldo Fenômeno.

"Em pouco menos de um ano, passou de descartado em um time da segunda divisão espanhola (Real Valladolid) a possível campeão da América do Sul e do Brasil pelo Botafogo", diz um trecho da matéria.



Segundo o veículo, John "não teve recepção ideal na Espanha e as primeiras atuações também não despertaram confiança". Ao chegar ao Valladolid, em agosto de 2023, foi escolhido pelo então técnico Paulo Pezzolano para iniciar a temporada como titular, mas levou 17 gols em 12 jogos e colecionou "diversos erros e ações nas quais demonstrou insegurança", segundo a reportagem.

Agora, o jornal destaca a volta por cima do goleiro no Botafogo, com apenas 34 gols sofridos em 45 jogos e uma eficiência de 79% em defesas no Campeonato Brasileiro. Além disso, chama atenção para a possibilidade de convocação para a seleção brasileira.

Com John no gol, o Botafogo vive a semana mais importante de sua história. O Glorioso enfrenta o Palmeiras, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, em jogo que vale a liderança do Brasileirão a duas rodadas do fim. No sábado (30), terá pelo frente o Atlético-MG, na final da Libertadores, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.