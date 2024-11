Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1 - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2024 00:03

São Paulo - Com autoridade e uma vitória importantíssima, o Botafogo está de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Alvinegro não se assustou com qualquer fantasma do passado, derrotou o Palmeiras por 3 a 1 e abriu três pontos de vantagem em relação ao clube paulista na ponta da competição, faltando apenas duas rodadas para o fim da disputa.