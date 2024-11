Igor Jesus em campo em vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/11/2024 23:36 | Atualizado 26/11/2024 23:38

São Paulo - O atacante do Botafogo, Igor Jesus, comemorou bastante a vitória sobre o Palmeiras em São Paulo por 3 a 1. Ao final da partida, o jogador da seleção brasileira reformou a parte mental do elenco alvinegro diante dos últimos insucessos e pregou cautela em relação aos últimos jogos do ano.

"Muito feliz pela vitória, pelos três pontos. Isso mostra que em nenhum momento, nós estávamos abalados. Sabemos que na nossa casa, alguns rivais não jogam de igual para igual e acabamos tropeçando. Porém, ficamos firmes, e buscamos esse resultado importante. Porém, precisamos ficar com os pés no chão, com humildade tanto no Brasileiro, quando na final que temos no sábado pela Libertadores", afirmou.

Com autoridade e uma vitória importantíssima, o Botafogo está de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Alvinegro não se assustou com qualquer fantasma do passado, derrotou o Palmeiras por 3 a 1 e abriu três pontos de vantagem em relação ao clube paulista na ponta da competição, faltando apenas duas rodadas para o fim da disputa.

Neste sábado, o Botafogo entra em campo contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, pela final da Libertadores, às 17 horas (de Brasília). Pelo Brasileiro, o próximo jogo será contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo dia 4, pela penúltima rodada. Já o Palmeiras joga no mesmo dia contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.