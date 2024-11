Galvão Bueno afirmou que Botafogo venceu o Palmeiras ’com autoridade’ - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 08:14

Rio – A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque , na noite desta terça-feira (26), colocou o Alvinegro de volta na liderança do Campeonato Brasileiro e a um passo mais próximo do título, faltando duas rodadas para o fim do torneio. No entanto, a competição ainda está aberta, na opinião do narrador Galvão Bueno. Ele projetou as partidas restantes dos primeiros colocados e palpitou que haverá emoção até o fim.

"Grande vitória do Botafogo, eficiente e letal no Allianz Parque! Venceu o Palmeiras com autoridade! Abriu o placar em jogada ensaiada no primeiro tempo! Aproveitou a expulsão de Marcos Rocha no segundo e atropelou: 3 a 1! Não deixou o filme de 2023 se repetir e ficou mais perto do título!", elogiou, em suas redes sociais, o locutor de 74 anos.

Ele fez menção ao jogo entre as duas equipes no Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro estava em primeiro na classificação e em confronto direto com a equipe paulista, fez 3 a 0, mas sofreu a virada para 4 a 3 e deixou o rival entrar na disputa pelo título.

Galvão, no entanto, analisou os próximos adversários dos clubes concorrentes à conquista e opinou que ambos ainda têm chances. "Mas o campeonato ainda está aberto! Na próxima rodada, pega o Inter em Porto Alegre! Um Colorado que está invicto há 16 jogos e ainda sonha com a taça! E o Palmeiras também tem chances! A reta final vai ser teste pra cardíaco!", ponderou.

Apesar dos donos da casa começarem pressionando, o Glorioso abriu o placar aos 16 minutos, após cabeceio de Gregore. Com um a mais após a expulsão de Marcos Rocha na segunda etapa, o Alvinegro aproveitou os espaços e ampliou o marcador. O Palmeiras diminuiu no fim, com gol de Richard Ríos.

Final da Libertadores à vista

Apesar de ter reassumido a ponta da tabela no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, agora, volta suas atenções para a final da Copa Libertadores, inédita em sua história. O duelo será contra o Atlético-MG neste sábado (30), às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina.