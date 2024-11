Psicólogo do Botafogo desabafou após a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão - Divulgação / Paulo Ribeiro

Psicólogo do Botafogo desabafou após a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do BrasileirãoDivulgação / Paulo Ribeiro

Publicado 27/11/2024 08:30 | Atualizado 27/11/2024 08:36

Rio - O Botafogo voltou a vencer e ganhou moral para a final da Libertadores, no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG. O Alvinegro venceu o Palmeiras por 3 a 1 , nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, e disparou na liderança. Após a vitória, o psicólogo do clube Paulo Ribeiro rebateu as críticas à parte mental.

"Essa é para quem diz que sempre falta o lado mental. Para com essa palhaçada. Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite", disse.

O Botafogo chegou para o confronto direto na luta pelo título com uma sequência de três empates seguidos, sendo dois deles contra times que brigam contra o rebaixamento. Os tropeços custaram a liderança, mas o Alvinegro ainda estava empatado em pontos com o então líder Palmeiras.

No ano passado, a saúde mental foi alvo de muito debate no Botafogo. O Alvinegro chegou a abrir 13 pontos na liderança, mas perdeu o título para o Palmeiras e ainda terminou em quinto lugar no Brasileirão. O jogo emblemático da derrocada foi a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em casa, após marcar 3 a 0.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo disparou na liderança, com 73 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa o segundo lugar, com 70. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, pela final da Libertadores.