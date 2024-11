Logo da TV Globo - Reprodução

Logo da TV GloboReprodução

Publicado 27/11/2024 15:38

Rio - A TV Globo terá um reforço de peso na cobertura da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, no próximo sábado (30), em Buenos Aires. De acordo com a "Folha de São Paulo", Loco Abreu, ídolo do Glorioso, fechou um acordo com a emissora para participar do pré-jogo da decisão.

Com a exclusividade da partida na TV aberta, o planejamento da Globo é fazer um pré-jogo longo, começando uma hora antes de a bola rolar. Loco Abreu fará sua participação direto do campo de jogo, ao lado da comentarista Ana Thaís Matos.

Na hora do jogo, a transmissão será de responsabilidade de Luis Roberto. O narrador terá ao seu lado Roger Flores e Caio Ribeiro nos comentários.

Mesmo sem os direitos de transmissão, o SporTV não ficará fora da cobertura. O canal por assinatura terá um aquecimento de duas horas para a final, comandado por Luiz Carlos Jr direto de Buenos Aires, ao lado de Lédio Carmona e Richarlyson.

Além disso, a Globo realizará programas direto da Argentina a partir de quinta-feira (28). Será o caso do "Globo Esporte" e do "Esporte Espetacular", que irá ao ar já com o campeão conhecido. No SporTV, o "Seleção", o "Tá na Área", o "Troca de Passes" e o "Redação" também terão participações direto da capital argentina.