John defendeu pênalti importante no duelo entre Botafogo e São Paulo na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2024 09:00 | Atualizado 27/11/2024 09:10

Rio - Um dos protagonistas da campanha do Botafogo até a final da Libertadores, com pênalti importante defendido no mata-mata, o goleiro John vive momento especial. Vice em 2020, quando foi titular do Santos na decisão contra o Palmeiras, o camisa 12 tem a chance de uma virada de chave e, após passar perto, levantar o troféu mais importante de sua carreira e também do Glorioso.



Na final da edição de 2020, disputada no dia 30 de janeiro de 2021 devido à pandemia da Covid-19, John foi superado por Breno Lopes aos 53 do segundo tempo no gol que deu o título ao Verdão dentro do Maracanã.

John, na época pelo Santos, perdeu a final da Libertadores 2020 para o Palmeiras Ricardo Moraes/AFP



Já em 2024, o titular da meta alvinegra vive grande fase e chegou a entrar na pré-lista de Dorival Júnior para calendário de Data Fifa da seleção brasileira. Motivos para isso não faltaram.



John teve na temporada momentos marcantes, como a primeira defesa de pênalti na carreira profissional contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e a de Rodrigo Nestor, nas quartas de final da Libertadores diante do São Paulo, no Morumbi, já nas cobranças alternadas. Ele parou a jovem promessa do Tricolor Paulista e, na sequência, Matheus Martins cobrou com categoria e levou o Glorioso à semifinal.



Do atual elenco alvinegro, somente John e Danilo Barbosa já disputaram uma final de Libertadores. O volante esteve em campo pelo Palmeiras em 2021, em Montevidéu, no título conquistado contra o Flamengo.