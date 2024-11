Thairo Arruda, CEO do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Thairo Arruda, CEO do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2024 22:01

Rio - O Botafogo está confiante de que conseguirá deixar o fantasma de 2023 para trás para brigar pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Em entrevista à TV Globo, o CEO do Glorioso, Thairo Arruda, descartou qualquer problema psicológico na equipe e destacou sua evolução desde o ano passado.

LEIA MAIS: Conmebol divulga programação do Botafogo em Buenos Aires

"É exatamente o oposto do ano passado. Esse time de hoje é completamente diferente, tanto as peças, o próprio treinador, os jogadores... A maioria não viveu o ano passado... Os jogadores estão com raiva, estão com vontade de ganhar assim como eu nunca vi. Só quem vive o Botafogo sabe do ambiente que a gente tem hoje. É uma confiança plena nesse final de temporada. Esses caras querem entrar para a história", disse Thairo antes do jogo contra o Palmeiras, na última terça-feira (26).

"O planejamento sempre foi de ser um time competitivo e chegar em todas as competições que disputamos. Consideramos que esse é o segundo ano em que disputamos o título brasileiro, dando continuidade ao nosso planejamento estratégico", completou.

Líder do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim, o Botafogo chegou nesta quarta-feira (27) a Buenos Aires para disputar a final da Libertadores contra o Atlético-MG. Os dois times se enfrentam no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez.