Wesley é um dos destaques do Internacional nesta temporadaRicardo Duarte / SC Internacional

Publicado 27/11/2024 17:06

Destaque do Internacional, Wesley revelou que irá torcer para o Botafogo na decisão da Libertadores da América por um motivo curioso: espera os jogadores mais tranquilos para manter esperança no título brasileiro. O Colorado segue na perseguição ao líder alvinegro, que, neste momento, soma 73 pontos - oito de vantagem sobre os gaúchos, que tem um jogo a menos.

"Vou torcer para o Botafogo, para ver se eles vêm mais tranquilos e se nossa porcentagem de título aumenta", declarou em entrevista ao programa 'Seleção SporTV'.

"Tenho amigos nos dois times. Que vença o melhor, para não criar atrito com eles", brincou.

Botafogo e Internacional vão se enfrentar na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Brasileirão. Antes, o Glorioso terá o Atlético-MG pela frente, no sábado (30), às 17h (também de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na luta pela Glória Eterna.

Enquanto isso, o Colorado entrará em campo diante do Flamengo, domingo (1), pela 36ª rodada, às 16h, no Maracanã.