Delegação do Botafogo chegou a Buenos AiresDivulgação / Conmebol

Publicado 27/11/2024 19:40

Argentina - Foi definida pela Conmebol a programação do Botafogo em Buenos Aires antes da grande final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina. A equipe de Artur Jorge fará dois treinamentos.

O Glorioso está hospedado na cidade de Pilar, a cerca de 45km Monumental de Núñez, palco da final. As duas atividades, quinta (28) e sexta-feira (29), serão no Mapuche Country Club, sendo a segunda com janela para imprensa nos primeiros 15 minutos.

Na sexta-feira, após os últimos ajustes para a decisão, o time irá ao Monumental às 13h30 (de Brasília) para o reconhecimento oficial do gramado. Às 13h45, o técnico Artur Jorge concederá entrevista coletiva.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão às 17h pela decisão da competição continental. O Galo vai em busca de seu segundo título, enquanto o Glorioso jogará sua primeira final na história.